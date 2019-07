Souhaitant faire évoluer les pratiques commerciales, marketing et techniques de ses partenaires et les faire converger avec celles de ses propres équipes, HPE a récemment complété les ressources qu’il met à leur disposition. Le constructeur a ainsi introduit ces derniers mois un ensemble d’outils et de formations à cet effet. Dans le cadre d’une initiative baptisée Marketing Pro, le constructeur propose des parcours de sensibilisation pour les aider à développer leur usage des réseaux sociaux et des contenus digitaux dans le but de valoriser leur entreprise. Ces parcours se déroulent en trois phase : évaluation, sensibilisation des équipes dirigeantes, transmission à leurs équipes. Plusieurs partenaires de premier plan, tels Axians, l’ont déjà suivi.

HPE assure qu’à l’issue de ce parcours, les partenaires parviennent à décupler leur usage des réseaux sociaux. Plusieurs autres thématiques permettant de doper leur visibilité et leur pertinence commerciale devraient leur être proposées à terme : génération de lead, participation et organisation d’événements, etc. Ces parcours viennent en complément de ses journées Marketing Channel Academy, qui développent des thématiques comparables mais à destination des équipes marketing de ses partenaires et sur des sessions réunissant une quarantaine de participants.

Autre initiative lancée en mars lors du TSS (Technology and Solution Summit) Paris : HPE Tech Pro Community, une plateforme commune qui réunit les équipes techniques et avant-vente des partenaires et les équipes avant-vente HPE au sein d’une même communauté. Inspirée de la communauté Airheads Aruba, Tech Pro Community réunit tous les partenaires Hybrid IT. Les partenaires certifiés sont intégrés à une sous-communauté, le Hype Club, qui organise chaque trimestre une journée d’information à leur intention en région.

Enfin, le constructeur vient de lancer sur Discover (sa conférence mondiale qui s’est tenue fin juin à Las Vegas) HPE Sales Pro, la déclinaison internationale et industrialisée du programme Channel sales academy permettant aux partenaires certifiés français de bénéficier des contenus de formation proposés aux équipes commerciales internes de HPE. Ces formations visent à les faire évoluer vers la vente consultative qui privilégie la vente de solutions à la vente de produits en qui repose sur l’expression du besoin client.