Nutanix fait depuis plusieurs mois l’objet de rumeurs de rachat sans que le nom de potentiels repreneurs ne soit avancé. Cette fois, si l’on en croit Bloomberg qui cite des sources proches du dossier, HPE aurait manifesté son intérêt pour une prise de contrôle et serait en pourparlers avec le pionnier de l’hyperconvergence depuis plusieurs mois.

HPE et Nutanix sont déjà partenaires depuis 2019. HPE propose la plateforme Enterprise Cloud de Nutanix tant sur ses appliances HPE Proliant DX qu’en facturation à l’usage via GreenLake. Une acquisition de Nutanix ferait sens bien qu’elle soit en partie redondante avec l’offre de Simplivity, que HPE avait racheté en 2017. Cela pourrait engendrer des frictions dans le channel. Un partenaire de longue date de Nutanix, cité par CRN, considère ainsi comme une « énorme erreur » tout accord avec HPE.

Il n’en reste pas moins qu’avec une valorisation inférieure à 7 Mds contre plus de 20 Md$ pour HPE, Nutanix reste une cible accessible et dont la plateforme en forte croissance pourrait dynamiser les résultats de HPE.

Pour son premier trimestre de l’exercice 2023 clos le 31 octobre, Nutanix a publié un chiffre d’affaires de 433,6 M$ en croissance de 15% et des revenus récurrents annuels de 1,28 Md$ en hausse de 34%. L’entreprise accuse toujours des pertes de 80,3 M$, contre 137,3 M$ un an plus tôt, mais pour la première son bénéfice d’exploitation est dans le vert avec 10,6 M$.