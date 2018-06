Dans le domaine en très forte croissance des baies tout flash, HPE et Pure Storage perdent des parts de marché. C’est ce qu’indiquent nos confrères de The Register, qui s’appuient sur les propos d’Aaron Rakkers, analyste chez Wells Fargo Securities. Ce dernier a pu consulter des données détaillées d’IDC concernant ce secteur qui a bondi de 54,7% en un an pour atteindre 2,12 milliards de dollars. Pour la première fois, les ventes de baies tout flash ont dépassé celles du stockage externe sur disque.

Malgré une progression de ses revenus de 45,2% à 236,4 millions de dollars, Pure Storage ne détient plus que 11,2% du marché, contre 11,9% un an plus tôt. Avec des ventes en croissance de 16,6% pour atteindre 235,6 millions de dollars, HPE détient de son côté une part de marché de 11,1%, contre 14,8% un an auparavant. La première place du secteur est détenue par EMC, dont les ventes ont bondi de 88,7% pour atteindre 724,8 millions de dollars, la part de marché de la filiale de Dell Technologies passant en un an de 28,0% à 34,2%. Le chiffre d’affaires de NetApp grimpe quant à lui de 59,5% à 552,9 millions de dollars, soit une part de marché de 26,1%, contre 25,3% un an auparavant., ce qui lui octroie la deuxième place du Top 5 devant Pure Storage et HPE. A la 5ème place mais loin derrière en termes de revenus, on trouve IBM dont le chiffre d’affaires bénéficie d’une modeste croissance de 1,7% à 117,8 millions d’euros, soit une part de marché de 5,6%, contre 8,5% un an plus tôt. Big Blue est ainsi le troisième constructeur à voir ses ventes reculer.