HPE annonce aujourd’hui avoir atteint le million de licences pour sa solution de gestion informatique intégrée HPE OneView lancée en 2016.

« Au fur et à mesure que l’adoption du cloud entreprise avance, celles-ci développent une stratégie complète de gestion de l’infrastructure sur-site et hors-site », commente dans un communiqué Ric Lewis, vice-président et directeur général, Software Defined et Cloud Group, HPE. « HPE OneView rassemble tous les aspects de la gestion du cycle de vie quotidienne à travers les ressources de calcul, de stockage et de réseau en un seul et même lieu, offrant ainsi aux entreprises les performances Cloud dont elles ont besoin pour répondre aux besoins grandissants d’aujourd’hui. »