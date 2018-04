HPE annonce deux initiatives à l’intention de ses partenaires adressant le marché PME. La première, SMB Offer, est une nouvelle offre de serveurs à prix compétitifs et rapidement livrables à destination des PME lancée le 1er février. Pour abaisser ses coûts et ses délais de livraison, HPE a tout simplement réduit le nombre de configurations potentiellement livrables. D’un millier de références disponibles, il est revenu à une cinquantaine de configurations possibles.

Pour compenser cette restriction de choix, HPE a prévu une séries options (disques durs, mémoires, etc.) dont l’intégration est laissée aux soins de ses grossistes (en l’occurrence Tech Data, Ingram Micro et Also). À eux de précommander et de stocker les configurations standards et d’intégrer les options demandées par les clients finaux. « Au final, cette organisation permet non seulement de réduire les coûts et les délais mais permet également d’éviter les problèmes de blocage de commandes liés aux pénuries de certains composants et de limiter les problèmes d’invendus », expose Emmanuel Royer, directeur des ventes channel de HPE France. Cette nouvelle approche supplantera peu à peu l’ancienne.

La seconde initiative de HPE a trait à l’évolution de sa spécialisation silver. Celle-ci, actuellement détenue par quelque 60 partenaires, imposait d’atteindre le seuil de 300 K€ d’achats annuels sur a minima l’une de ses trois grandes familles de produits (serveurs, stockage ou réseau) pour être éligible. Désormais il suffit d’atteindre ce seuil de 300 K€ en cumulant les ventes de ces trois familles de produits pour l’être. Autre évolution : HPE a décidé d’introduire une nouvelle certification ATP (pour Accredited Technology Professional) à destination des techniciens de ses partenaires qui combine les contenus de certifications ATP serveurs, stockage et réseau jusqu’ici séparées.

Dès lors qu’ils atteignent le seuil des 300 K€ en cumulant leurs ventes de serveurs, systèmes de stockage et produits réseau, et qu’ils justifient de deux techniciens ATP à jour sur cette nouvelle certification dite Datacenter, les partenaires peuvent bénéficier des avantages de la spécialisation Silver, à savoir : 2% de marges arrières sur les produits standards et 4% sur les produits à valeur (Simplvity, Synergy, StoreOnce, 3Par, Nimble, services…) et 6% à 10% de remises additionnelles sur les projets déclarés et validés en amont.