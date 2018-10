HP Inc. se porte de mieux en mieux. Alors que le quatrième trimestre de son exercice 2018 est entamé depuis deux mois, le constructeur s’attend pour l’exercice suivant à un bénéfice compris entre 2,04 à 2,14 dollars. Cette année, il ne devrait pas dépasser 2,03 dollars. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice devrait s’établir dans une fourchette de 2,12 à 2,22 dollars alors que Bloomberg prévoit 2,15 dollars. La firme de Palo Alto annonce par ailleurs un flux de trésorerie disponible d’au moins 3,7 milliards de dollars, dont 75% devraient être reversés aux actionnaires sous forme de dividende – lequel devrait augmenter de 15% – ou de rachats d’actions.

« L’année 2018 a été une bonne année pour HP », déclare dans un communiqué le directeur financier, Steve Fieler. « Au cours de l’exercice 2019, nous continuerons à mettre en œuvre notre stratégie principale, notre stratégie de croissance et notre stratégie future en améliorant la productivité et en investissant pour l’avenir afin de maximiser à long terme la valeur pour les actionnaires. »

« Nous continuons à générer une forte croissance de nos bénéfices et de nos flux de trésorerie, tout prenant des parts de marché rentables grâce aux innovations de pointe et à notre excellence opérationnelle », affirme de son côté le président et CEO de l’entreprise, Don Weisler. « Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli ces douze derniers mois. Nous avons continué à démontrer notre capacité à réinventer notre activité principale, à progresser par rapport à nos initiatives de croissance et à jeter les bases de notre avenir. »