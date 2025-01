HP ajoute de nouvelles références à sa gamme Revitalize. Cette dernière propose des PC professionnels reconditionnés, avec une garantie constructeur d’un an et un processus d’achat équivalent aux produits neufs. Des tarifs inférieurs de 20% à 30% à ceux du neuf permettent aux entreprises de réaliser des économies tout en réduisant leur impact environnemental.

Lancée fin 2023, la gamme comportait jusqu’ici des laptops de génération G5 à G7 et des PC de bureau G5 et G6. À partir de février, elle sera rafraichie en incluant les laptops HP Elitebook 840 et 850 G8 et les PC de bureaux HP EliteDesk Mini 800 G6. De plus, une garantie étendue jusqu’à 3 ans sera proposée en option sur ces nouveaux modèles.

Les offres seront d’abord distribuées aux Etats-Unis et en France, pays pilote de HP pour le reconditionné, puis en avril au Royaume-Uni, en Espagne, en Suède et aux Pays-Bas. Elles seront disponibles chez les grossistes habituels de la marque, tels que TD Synnex et Also.