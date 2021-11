Une gestion efficiente des abonnements aux services SaaS demande des outils et une expertise, qui font souvent défaut dans les PME. Pour leur simplifier la tâche, HP a conçu un service de gestion des abonnements, facile à utiliser pour Microsoft 365 et les autres services du catalogue cloud du géant du logiciel.

« Alors que les responsables informatiques considèrent la gestion des coûts et l’utilisation des applications SaaS comme une priorité absolue de l’entreprise, plus de la moitié d’entre eux s’appuient toujours sur des outils internes obsolètes et des feuilles de calcul manuelles pour suivre et surveiller leurs abonnements et renouvellements. Par conséquent, il est difficile pour le service informatique de savoir quand les renouvellements ont lieu ou combien est dépensé en licences logicielles », souligne Sumeer Chandra, responsable mondial et directeur général des services de systèmes personnels chez HP dans un communiqué du groupe.

Accessible en ligne, le service fournit des analyses et des données d’utilisation par utilisateur, service et zone géographique afin que les équipes informatiques puissent facilement modifier et adapter les abonnements selon les besoins. Des fonctionnalités sont également prévues pour aider les entreprises à réduire les coûts et les frais généraux tout en augmentant la sécurité et la conformité.

Les partenaires de distribution pourront utiliser le service comme un guichet unique, pour vendre les abonnements aux services Microsoft à leurs clients, consulter les analyses sur les licences et bénéficier du support partenaire HP.

La disponibilité du service de gestion des abonnements est prévue en France d’ici la fin 2021 et début 2022 aux Etats-Unis.