Hervé Solus est promu au poste de directeur général de la nouvelle division Mid-Market and Enterprise Business de Cegid. Cette dernière regroupe les activités Talent, Paie et Finance et vise à accompagner les 20.000 clients ETI et grands groupes de l’éditeur de gestion en France et à l’international. Hervé Solus opère sous la direction de Pascal Houillon, CEO de Cegid et fait partie du Comité Exécutif de l’entreprise.

Hervé Solus a rejoint Cegid en octobre 2022 suite au rachat de Digitalrecruiters, éditeur d’une plateforme cloud de gestion du recrutement, qu’il avait co-fondé en 2015. Il avait ensuite été nommé directeur de la Business Unit Talent de Cegid en janvier 2024. Après le début de sa carrière d’entrepreneur à 19 ans, il avait obtenu un Executive MBA à HEC.

Hervé Solus prend la tête d’une direction soutenue par plus de 300 responsables commerciaux dans le monde.

« Nous allons, avec mes équipes, accompagner nos clients dans cette période de digitalisation accélérée, où l’IA générative occupe désormais une place centrale. Avec le soutien indéfectible de notre nouvelle Business Division Enterprise, nos clients pourront ainsi élever leur performance et préparer l’avenir avec confiance », commente-t-il.