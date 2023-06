Le marché des ventes et cessions d’entreprises françaises dans l’IT a augmenté de 15,2% en 2022, d’après la société Altares, un partenaire de Dun & Bradstreet.

Le nombre exact de fusions et acquisitions touchant des entreprises dans le secteur informatique en France s’est élevé à 280 en 2022. Les sociétés relevant de la catégorie « Conseil en systèmes et logiciels informatiques » (69) sont les plus représentées en nombre dans le classement d’Altares. Viennent ensuite celles de la catégorie « Programmation informatique » : 58. Les entreprises liées à la vente de matériels et logiciels (23), les spécialistes de la réparation (20) et celles liées au développement d’applications web (16) complètent le top 5.



En valeurs, les entreprises IT spécialisées dans l’édition d’applications sont cédées au plus haut prix, 546.000 euros en moyenne. Celles de la catégorie « Programmation informatique » sont vendues au prix moyen de 384.400 euros, celles relevant du « Conseil en systèmes et logiciels informatiques » autour de 279.300 euros et les sociétés concernant le « traitement de données, l’hébergement et les activités connexes » aux alentours de 238.000 euros en moyenne.

Par ailleurs, tous secteurs confondus, 31.717 opérations ont eu lieu en 2022, soit une hausse de 14,3% en glissement annuel, pour un montant moyen de 215.716 euros par transaction, soit une augmentation en valeur de 7,5%.