Hackuity, startup française spécialisée dans la prévention des cyberattaques, rejoint les acteurs de référence positionnés dans cette nouvelle édition du radar des startups cybersécurité en France publié par Wavestone en partenariat avec Bpifrance.

Fondée en 2018, Hackuity permet aux équipes et aux responsables cybersécurité de collecter, hiérarchiser et corriger les failles de sécurité avant qu’elles ne puissent être exploitées à des fins malveillantes par les cybercriminels. Hackuity réinvente la Gestion des Vulnérabilités en orchestrant l’arsenal de détection existant et en normalisant toutes les données d’exposition de l’entreprise. En cassant les silos technologiques, Hackuity permet de disposer d’un référentiel centralisé des menaces et d’une vision complète de sa posture de sécurité.

L’édition 2023 du Radar 2023 des startups cybersécurité en France est basée sur des données observées du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et prend en compte des démarches et critères de sélection bien précis. Ce radar est un indicateur de référence sur la scène de la cybersécurité française.

Pierre Samson, CRO chez Hackuity « Être référencé parmi les startups les plus dynamiques de la cybersécurité française, dans le top 30 en tant que scale-up, est une réelle reconnaissance pour nos équipes. Hackuity va accentuer ses investissements pour poursuivre son plan stratégique et innover toujours plus pour permettre à ses clients de se prémunir au mieux des cyber risques. Nous remercions les équipes de Wavestone de nous avoir à nouveau sélectionné parmi les leaders de cette communauté pour cette édition 2023. »