Hackuity, startup spécialisée dans la prévention des cyberattaques, accélère son développement à l’international en annonçant l’ouverture d’une nouvelle agence au Royaume-Uni qui réunit 5 collaborateurs.

Fondée en 2018 par Patrick Ragaru et Pierre Polette, entrepreneurs chevronnés et anciens cadres dirigeants d’Orange Cyberdéfense, Hackuity permet aux équipes et aux responsables cybersécurité de collecter, hiérarchiser et corriger les failles de sécurité avant qu’elles ne puissent être exploitées à des fins malveillantes par les cybercriminels. Hackuity réinvente la Gestion des Vulnérabilités en orchestrant l’arsenal de détection existant et en normalisant toutes les données d’exposition de l’entreprise. De plus, grâce à ses capacités analytiques et de machine learning uniques, Hackuity révolutionne la priorisation des plans de remédiation par une approche holistique qui porte sur toutes les dimensions des systèmes d’information, du code jusqu’au cloud.

Au travers de sa nouvelle agence, qui vient compléter le dispositif existant, Hackuity démontre clairement sa volonté de s’appuyer sur des équipes locales pour développer ses parts de marché et être au plus près de ses clients pour les accompagner dans leurs projets et leur offrir un support de proximité. Pour piloter les opérations au Royaume-Uni, Matthew FOX a été nommé au poste de Vice-Président EMEA. Expert reconnu dans le secteur, il mettra en œuvre la stratégie de croissance de l’éditeur au Royaume-Uni et sera directement rattaché à la Présidence de la société.

Patrick Ragaru, CEO et co-fondateur de Hackuity « Après avoir éprouvé avec succès notre modèle en France et à Singapour, nous ouvrons une nouvelle étape de notre histoire. Le Royaume-Uni est un marché stratégique pour notre société. Nous allons très fortement développer notre présence locale grâce à notre équipe et à l’innovation de notre solution. Nous comptons aussi nous entourer de nouveaux talents localement à dominante marketing et commerciale. »