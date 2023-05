La direction interministérielle du numérique référence Hackuity dans son catalogue GouvTech de solutions numériques pour les services publics.

Mis en place en mai 2021 par la direction interministérielle du numérique au sein de l’État, le catalogue GouvTech recense plus 800 solutions de logiciels et services numériques qui peuvent être utiles aux services publics, proposés par des entreprises privées ou des associations. La solution Hackuity fait aujourd’hui son entrée dans ce catalogue. Les administrations pourront ainsi découvrir plus facilement Hackuity, ses fonctionnalités et caractéristiques, et y faire appel, selon les modalités précisées sur leur page dédiée.

Fondée en 2018, Hackuity permet aux équipes et aux responsables cybersécurité de collecter, hiérarchiser et corriger les failles de sécurité avant qu’elles ne puissent être exploitées à des fins malveillantes par les cybercriminels. Hackuity réinvente la Gestion des Vulnérabilités en orchestrant l’arsenal de détection existant et en normalisant toutes les données d’exposition de l’entreprise. En cassant les silos technologiques, Hackuity permet de disposer d’un référentiel centralisé des menaces et d’une vision complète de sa posture de sécurité.

À travers le référencement de sa solution, Hackuity est fière de pouvoir contribuer aux services publics.