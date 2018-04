Groupe Open poursuit sa croissance au premier trimestre. On note toutefois un certain ralentissement par rapport à la croissance de 7% observée au cours de l’année dernière et comparé à la progression de 7,4% générée au cours du seul quatrième trimestre. Avec un chiffre d’affaires de 85,1 millions d’euros enregistrée au cours du premier trimestre 2018, dont 78,6 millions d’euros en France (+3,8%) et 3,5 millions d’euros à l’international (+32,9%), la croissance est de 4,8%, en tenant compte d’un effet calendaire défavorable. A effet calendaire comparable, elle aurait été de 6,6%.

Au cours du trimestre, le groupe annonce la signature de nombreux contrats commerciaux « dont trois d’une dimension remarquable avec récurrence sur plusieurs années et dont les premiers effets seront visibles dès le second semestre 2018 ».

Côté emploi, l’ambition de Groupe Open est d’intégrer cette année, plus de 1.000 nouveaux collaborateurs.

Comme en 2017, l’entreprise anticipe à nouveau en 2018 une croissance organique supérieure à celle du marché (+3% selon Syntec Numérique) ainsi qu’une amélioration de ses résultats.

Les chiffres d’affaires du deuxième trimestre 2018 et du premier semestre 2018 seront annoncés le 19 juillet, après bourse.