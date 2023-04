L’ancien directeur de l’agence de Grenoble du spécialiste allemand de location d’équipements IT a pour mission d’accompagner la filiale française de Grenke et ses 19 agences dans leur transformation écologique et sociétale. Il entend renforcer les actions en matière d’économie circulaire et favoriser le financement de matériels reconditionnés.

« Nous allons aussi accompagner nos partenaires dans l’amélioration de leur politique RSE avec un programme unique ou encore guider nos clients dans le choix et l’acquisition de solutions qui ont un impact moindre sur l’environnement », déclare Victorien Papalia dans un communiqué. « L’engagement de Grenke a toujours été de valoriser l’économie d’usage », ajoute Laurent Wittmann, le président de Grenke en France.« Ainsi, nous allons continuer de montrer que la location d’équipements professionnels est vertueuse en apportant à nos clients une compréhension encore plus fine des solutions que nous proposons. »

Grenke France précise que ses clients pourront notamment bénéficier d’offres avantageuses si elles financent des matériels ayant un moindre impact sur l’environnement. La société utilise les services de revalorisation et de recyclage d’Asset Broker depuis 20 ans.