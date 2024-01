De directeur commercial de SAS en France, Grégoire Ferreri est promu directeur général de la filiale française de l’éditeur américain. Il succède à Jean-François Sebastian à ce poste.

Il a notamment pour mission d’accélérer la croissance de SAS « auprès des organisations en forte transformation » en France, selon le communiqué d’annonce. Il aura également la responsabilité de « renforcer l’usage et le rôle de l’intelligence artificielle et des données chez les clients de l’éditeur ».



Grégoire Ferreri a été recruté chez SAS en fin 2015, en tant que gestionnaire de comptes dans le secteur industriel. Auparavant, il a exercé des fonctions commerciales chez les intégrateurs Capgemini et Tata Consultancy Services. Il a co-créé une société de conseil en RH et recrutement pour les start-ups au début des années 2000. Sa carrière a débuté chez Alten en 1995.