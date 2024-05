En réponse à Microsoft et pour redonner de la dynamique à ses Chromebooks qui peinent à s’imposer, Google enrichit les Chromebook Plus avec des fonctionnalités IA telles que « Help me write » et « Help me read », tout en offrant un abonnement d’un an à « Google One AI Premium » aux heureux acquéreurs de ces machines.

La semaine dernière Microsoft ouvrait une nouvelle ère de Windows et du PC en inaugurant son concept « Copilot+ PC » et en lançant ses modèles Surface Pro 11 et Surface Laptop 7.

Google, qui ne veut pas laisser de marge de manœuvre à Microsoft, annonce cette semaine de nouvelles fonctionnalités IA pour ses Chromebook Plus. Inauguré l’an dernier, les Chromebook Plus dérivent d’une volonté de Google de relancer les Chromebooks en mettant en avant des fonctionnalités Premium et en montant en gamme.

Le label « Chromebook Plus » impose un minimum de 8 Go de RAM et des processeurs très récents (Intel Core i3 de 12ème génération ou mieux, AMD Ryzen 3 7000 ou mieux). Dès l’annonce du label en 2023, Google avait mis en avant des fonctionnalités IA notamment en matière de création graphique et de retouche d’image.

Cette semaine, Google annonce l’intégration de « plus » d’IA dans ses Chromebooks Plus avec notamment l’ajout de l’assistant conversationnel Gemini (avec une icône dédiée en barre d’applications) mais aussi l’intégration de fonctionnalités comme « Help me write » (pour générer des réponses email), « Help me read » (pour résumer des documents), des contrôles gestuels via la Webcam, la génération IA de fonds d’écran, l’intégration de Magic Editor à Google Photos, etc.

Pour bien marquer cette intégration de l’IA Gemini, Google annonce offrir 1 an d’abonnement à « Google One AI Premium » pour toute acquisition d’un nouveau Chromebook Plus. Cet abonnement permet de déverrouiller Gemini pour profiter de la version « Gemini Advanced » et de profiter de l’inclusion de Gemini dans les outils bureautiques de Google Workspace (Docs, Slides, Sheets, Gmail).

Par ailleurs, Google en profite pour ajouter de nouvelles fonctionnalités disponibles pour les Chromebook Plus et les Chromebooks standard : un processus de configuration par code QR qui permettra à votre téléphone Android de partager directement vos identifiants Wi-Fi et de connexion avec votre nouveau Chromebook, la possibilité de créer des GIF à partir d’enregistrements d’écran, et une vue intégrée de Google Tasks.

On notera cependant que l’approche de Google n’est pas aussi transformative que celle de Microsoft puisque ces fonctionnalités IA reposeront sur le Cloud et non sur des NPU embarqués comme c’est le cas sur les Copilot+ PC. Mais, après tout, les Chromebooks ont toujours été conçus pour être des machines 100% connectées.