Google Cloud réorganise son état-major dans la région EMEA. Après la nomination cet été de l’ex-Salesforce Pip White en tant que directrice générale Royaume-Uni et Irlande, trois nouveaux responsables ont été nommés pour soutenir le développement de l’entité et de ses clients dans la région.

Après douze années passées chez Oracle comme responsable des ventes et près de onze années d’activités chez Salesforce ou il était Senior Vice President & Deputy General Manager France, le Français Samuel Bonamigo (photo) prend la vice-présidence Europe du Sud, qui rassemble outre l’Hexagone, le Benelux, l’Italie, l’Espagne et le Portugal. Ce diplômé de l’ESSTIN (désormais Polytech Nancy) a pour notamment pour mission de poursuivre le développement portefeuille de références au-delà des récents partenariats annoncés avec Renault, Telecom Italia et Telefónica.

Jusqu’à présent directeur général de SAP Allemagne, Daniel Holz rejoint la société en tant que vice-président de la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) et des pays scandinaves. Il supervisera le développement continu de solutions et de services centrés sur les besoins des clients en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Suède, en Finlande et en Norvège. Il poursuivra la dynamique de la filiale marquée notamment par la signature de deux nouveaux clients : Lufthansa et la Deutsche Bank.

Après avoir passé plus de 8 ans chez Microsoft France comme directrice des opérations et responsable de l’entité Marketing & Opérations, Laurence Lafont rejoint Google Cloud en tant que vice-présidente en charge des industries pour la zone EMEA, à l’eception ded la France.

« Au cours de l’année écoulée, nous avons constaté une forte dynamique de la clientèle grâce à un certain nombre de victoires client importantes », explique dans un communiqué Chris Ciauri, président de Google Cloud pour la zone EMEA. « Aujourd’hui, de nombreuses grandes marques en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique se tournent vers nous pour les aider à transformer, rationaliser et réinventer numériquement leurs modèles commerciaux. Pip, Laurence, Daniel et Samuel nous rejoignent à une époque de croissance significative alors que nous continuons à faire évoluer nos activités afin de renforcer davantage notre mise sur le marché et notre assistance de première ligne aux clients et partenaires de la région. »

Au cours de son dernier trimestre financier, Google Cloud a vu ses ventes bondir de 43% en année glissante, pour dépasser les 3 milliards de dollars.