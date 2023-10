GitHub Copilot, l’assistant de complétion de code pour les développeurs, a été l’un des premiers services basés sur l’IA lancé par Microsoft. Sciemment ou non sa tarification, entre 10 et 19 dollars par utilisateur et par mois, semble insuffisante pour que l’éditeur puisse couvrir ses coûts.

Selon le Wall Street Journal, le service perdait en moyenne 20 dollars par utilisateur et par mois en début d’année. La perte pouvant atteindre jusqu’à 80$ pour les utilisateurs les plus actifs. Les 1,5 million d’utilisateurs du service donnent une indication des pertes supportées chaque mois par l’éditeur.

C’est sans doute la raison pour laquelle Microsoft a décidé de facturer plus cher ses nouveaux services. Le Copilot qui sera fourni à partir de novembre avec Microsoft 365 coutera aux clients 30 dollars par mois et par utilisateur. Google a choisi un tarif identique pour son offre concurrente Duet AI. Et même si ces tarifs peuvent déjà paraitre conséquents, il n’est pas certain qu’ils suffisent à rentabiliser les services si l’utilisation des outils n’est pas partiellement restreinte.

Les géants technologiques ont évidemment les ressources pour financer les investissements massifs nécessaires le temps que le marché arrive à maturité. Mais la question du coût se pose aussi pour les entreprises. Dans ses prédictions pour 2024, le cabinet d’étude CCS Insight prédit une « douche froide » pour l’IA générative en 2024.

« Les réalités commerciales du déploiement de l’IA générative à grande échelle sont extrêmement préoccupantes », a déclaré l’analyste Ben Wood à nos confrères d’ITpro. « L’investissement nécessaire, afin d’ajouter la puissance de calcul massive dont vous avez besoin pour fournir une IA générative dans le cloud, puis la transmettre aux appareils, va être d’un coût prohibitif pour certaines petites entreprises et développeurs ».