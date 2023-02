Les livraisons mondiales de terminaux personnels – PC, tablettes et téléphones mobiles – devraient connaitre une seconde année consécutive de baisse en 2023. Gartner prévoit qu’elles atteindront 1,7 milliard d’unités, soit une diminution de -4,4% après une baisse de -11,9% en 2022. Et cette régression devrait toucher chacun des trois segments du marché.

« Le marché économique déprimé continuera de freiner la demande d’appareils tout au long de 2023. En fait, les dépenses des utilisateurs finaux en appareils devraient diminuer de 5,1 % en 2023 », souligne Ranjit Atwal analyste chez Gartner, qui ne s’attend pas à un retournement de situation avant le quatrième trimestre.

Comme en 2022, ce sont les PC qui devraient être les plus impactés. Avec une prévision d’un peu plus de 267 millions d’unités expédiées, ils enregistreraient une baisse de -6,8% après -16% en 2022. Les tablettes se rapprocheraient davantage du point d’équilibre avec un peu plus de 136 millions d’unités expédiées et une baisse de -2,9% après celle de -12% l’année précédente. Pour les téléphones mobiles, ce serait -4,4% après -11,9% et avec un peu plus de 1,3 milliard d’unités expédiées.

Les vendeurs de PC qui ont surestimés la demande du marché vont devoir continuer à réduire leurs niveaux d’inventaire, qui d’après les analystes du Gartner devraient revenir à la normale au second semestre 2023. Point positif, alors que beaucoup d’entreprises se sont abstenues de migrer leur PC vers Windows 11 en 2022, Gartner anticipe un rattrapage avec plus de 25% des postes qui seront passés au nouveau système fin 2023. L’effet devrait être malgré tout limité sur les ventes.

Enfin, alors que les entreprises et les consommateurs se montrent plus précautionneux dans leurs dépenses, Gartner estime qu’ils auront tendance à rallonger le cycle de renouvellement de leur PC et tablettes, qui devrait ainsi s’étendre de 9 mois fin 2023. Une tendance déjà observée chez les possesseurs de smartphones, avec des cycles 6 à 9 mois plus longs, à la fois en raison du manque de réelles innovations et de tarifs élevés répercutant la hausse du prix des composants.