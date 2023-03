Le géant japonais des services informatiques Fujitsu acquiert GK Software, le fournisseur allemand de logiciels, pour développer son activité cloud et SaaS.

Il prévoit d’embaucher 1.600 personnes au cours des exercices 2023 et 2024, dont certaines sont des anciens de la société.

Fujitsu possédait déjà 40% de GK Software. Il va débourser 460 millions de dollars pour s’emparer des 60% restant. Le rachat devrait être finalisé d’ici juillet prochain.

GK Software a des projets d’expansion internationale en Asie, sur le continent nord-américain et en Europe. Son nouveau propriétaire japonais n’a pas l’intention de changer ces projets, ni de déplacer son siège social de Schoeneck. Il lui donnera également accès à ses solutions IA et à ses technologies de calcul à haute performance.

Fujitsu estime que ce rachat va contribuer à sa stratégie de transformation numérique. Il veut recruter 800 professionnel·le·s en milieu de carrière dès cette année. Les 800 autres embauches auront lieu en 2024 et seront des personnes récemment diplômées.

The Register rappelle toutefois que Fujitsu prévoyait 1.000 embauches de jeunes diplômé·e·s en 2023. Ces recrutements sont donc reportés et moins important qu’initialement envisagé. Fujitsu revendiquait plus de 124.000 collaborateur·rice·s en tout à la fin 2021. Ses effectifs sont en baisse constante depuis plusieurs années, d’après le media technologique britannique.