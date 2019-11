Sophos vient de recruter Frédéric Dubois pour prendre la direction Channel et distribution en France. Il a notamment pour mission de favoriser la commercialisation des solutions Next Gen par le réseau.

Diplômé de l’université Paris II et de l’ESLSCA Business School, Frédéric Dubois bénéficie d’une expérience de plus de trente ans dans l’informatique à des postes de développement et de management commercial, dont près de vingt ans de gestion des canaux de distribution tant en France qu’à l’international chez Bays Networks, Nortel, Symbol Technologie et Netgear.

Dans ses fonctions chez Symbol Technologie, il a pu notamment travailler sur le renforcement du réseau de distribution en Europe du Sud à l’occasion de la mutation du business model vers les ventes indirectes. Chez Netgear il occupa les fonctions de Country Manager France puis de vice-président Sales Europe.

« Face aux cybermenaces actuelles, nos partenaires doivent sans cesse s’adapter et se tourner vers des solutions complètes adaptées aux besoins de leurs clients. Les solutions NextGen développées par Sophos répondent parfaitement à cette problématique avec une approche centralisée et performante, alliant la sécurité synchronisée et le Deep learning. En rejoignant Sophos, je souhaite mettre à profit mon expérience afin de faire évoluer notre écosystème vers ces solutions de pointe », annonce dans un communiqué le nouveau patron du channel français.