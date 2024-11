Franck Mars rejoint l’équipe de Boris Allanic au poste de directeur général de CoachHub en France. Vétéran dans le domaine de l’IT, Franck Mars a précédemment occupé des postes de direction chez Hewlett Packard Enterprise entre 2011 et 2017, chez ServiceNow entre 2017 et 2021, et chez Pure Storage entre 2021 et 2024.

« Son arrivée marque une étape importante pour notre équipe et je suis plus qu’enthousiaste à l’idée de ce nouveau chapitre qui s’ouvre à nous », déclare Boris Allanic, VP des ventes Europe du Sud & LATAM de CoachHub, sur LinkedIn. « Après deux années passées à consolider notre présence, notamment avec l’intégration de MoovOne, il est temps d’accélérer notre développement et notre mission de démocratisation du coaching. Avec un coaching toujours humain, désormais soutenu par l’IA pour aller plus loin et faire de cette mécanique un levier majeur de développement et de transformation des organisations, l’expertise de Franck sera précieuse pour atteindre ces nouveaux horizons et accompagner nos clients dans leur croissance humaine », ajoute-t-il dans un communiqué.

CoachHub prévoit d’adapter sa structure au marché français pour déployer une organisation à grande échelle. L’entreprise revendique d’ores et déjà LVMH, Stellantis, Carrefour, Schneider Electric, Saint-Gobain, Orange ou encore Engie parmi ses clients. Dans la foulée du recrutement de Franck Mars, elle veut renforcer les effectifs français de CoachHub, de 70 personnes actuellement, en étoffant la force de vente, notamment dans les secteurs banque et assurance, luxe, transport, retail et secteur public.