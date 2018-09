PTC indique que sa plateforme d’innovation industrielle ThingWorx lui a récemment valu d’être reconnu comme un leader sur le marché des plateformes logicielles pour l’IoT industriel par Forrester Research. Le rapport « The Forrester Wave“ : Industrial IoT Software Platforms, Q3 2018 » classe en effet PTC parmi les cinq premiers fournisseurs dans la catégorie offre actuelle, et parmi les quatre premiers fournisseurs dans la catégorie stratégie.

Dans ce rapport, le cabinet d’étude formule indique que « PTC allie la puissance de la connectivité des périphériques au potentiel de la réalité augmentée… Et l’entreprise offre un large éventail de fonctionnalités couvrant la conception, la fabrication, l’entretien et l’utilisation, le tout au sein d’applications faciles à prendre en main. »

La plateforme ThingWorx de développement rapide d’applications propose des fonctionnalités de connectivité et d’apprentissage automatique, de réalité augmentée et d’intégration avec les principaux cloud.

Plus de 1.000 sociétés dont Elisa, Heidelberg, Sysmex America Inc. et Vodafone, utilisent la plateforme ThingWorx dans le cadre de leur stratégie IoT indique un communiqué de PTC.

« Nous sommes fiers d’avoir été reconnus leader par cette étude indépendante. Pour nous, ce rapport Forrester est un signe de reconnaissance de notre stratégie et de notre réussite sur le marché », commente dans le document Iain Michel, General Manager, ThingWorx Business Unit, PTC. « À nos yeux, cette nomination constitue une nouvelle preuve de la performance de notre plateforme d’innovation et de la confiance que nous accordent les entreprises dans le monde désireuses de tirer parti de l’immense potentiel de l’IoT industriel. »

.