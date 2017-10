Les grandes agglomérations ne sont pas les seules à pouvoir profiter de la Fibre. Depuis plusieurs années, Nordnet propose son offre Internet Fibre LASER dans de nombreuses communes de France métropolitaine.

Aujourd’hui, en France, la Fibre continue de faire rêver. Les foyers sont toujours plus exigeants quant à leur connexion Internet. Ils veulent plus de rapidité et de fiabilité pour leurs usages quotidiens du web mais aussi pour leurs loisirs (shopping, voyages, jeux…). L’offre Internet Fibre LASER de Nordnet répond aux attentes des familles ultra-connectées qui veulent profiter de toutes les ressources du numérique grâce à une connexion Très Haut-Débit.

Plus d’informations sur https://www.nordnet.com/connexion-internet/internet-fibre