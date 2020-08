Cisco n’est pas immunisé contre les conséquences de la pandémie. Sur son quatrième trimestre fiscal qui s’est achevé le 30 juin, l’équipementier a enregistré une baisse de 9% de son chiffre d’affaires à 12,14 milliards de dollars, contre 13,43 milliards de dollars au trimestre de l’année précédente. L’Europe est moins affectée que les USA, avec une baisse de 6% de ses ventes contre -12% pour les USA. Le bénéfice net a diminué de 5%, passant à 3,39 milliards de dollars.

Plus inquiétant, ce ralentissement de ses ventes est parti pour durer. Cisco anticipe en effet un recul compris entre 9 et 11% de ses revenus sur l’exercice 2021, qui a débuté début juillet. À titre de comparaison, sur l’ensemble de l’exercice 2020, la baisse de ses revenus a été limitée à 5%. Ces prévisions peu optimistes ont contraint Cisco à annoncer un plan de restructuration devant lui permettre d’économiser 1 milliard de dollars par an à terme.

C’est la division infrastructures, qui comprend les activités de commutation et de routage ainsi que les produits sans fil et les solutions datacenter, qui a été le plus durement touché par le ralentissement des ventes, avec une chute de 16% de ses revenus à 6,62 milliards de dollars. Les applications ont reculé de 9% mais Cisco se félicite de ce que Les abonnements logiciels représentent désormais 78% de ses revenus logiciels.

D’une manière générale, ses ventes de produits ont chuté de 13% d’une année sur l’autre. Seules ses activités dans la sécurité et dans les logiciels s’affichent en croissance. Son activité sécurité a enregistré une augmentation de 10% des revenus d’une année sur l’autre, passant à 814 millions de dollars.

Ses revenus services sont restés stables. Son activité maintenance a fait de la croissance, de même que ses activités services de support. Les services de conseil ont décliné.

Dans le cadre de son plan d’économies, Cisco prévoit notamment un plan de départs anticipés à la retraite. Les économies générées devraient permettre d’investir notamment dans la cybersécurité, la 5G, le wi-fi 6, la sécurité cloud, la collaboration dans le Cloud, le SD-WAN, l’automatisation réseau et les puces de nouvelle génération. Le PDG de Cisco, Chuck Robbins, a également insisté sur le fait que la société souhaitait migrer de la majorité de son portefeuille vers un modèle en tant que service.