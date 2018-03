F5 Networks nomme Gad Elkin vice-président des ventes partenaires pour la zone EMEA. « Dans le cadre de la stratégie multi-cloud de F5, Gad Elkin va contribuer à développer la présence de la société auprès de tous les types de partenaires mais aussi des principales plateformes de cloud publics. Grâce à sa grande expérience tant sur le plan technique qu’opérationnel, nous sommes convaincus que F5 va continuer de s’adapter à l’environnement en constante évolution de ses partenaires. F5 mise de plus en plus sur le développement de ses modèles de distribution de services applicatifs en renforçant les fonctionnalités proposées à ses partenaires actuels et en améliorant la prise en charge des initiatives en faveur de la sécurité, des cloud hybrides et du multi-cloud », explique dans un communiqué David Helfer, vice-président directeur des ventes Partenaires et cloud monde.

F5 est l’une des rares entreprises de sécurité – non-pure-player – à détenir la certification AWS Security Competency. Elle participe également au programme d’incitation du réseau de partenaires AWS Marketplace. Parallèlement, elle fournit des solutions de cloud privé via sa plateforme BIG-IP iSeries et par le biais de partenariats avec des acteurs comme VMware, Cisco et Red Hat. En outre, son partenariat avec Equinix permet aux entreprises de déployer des applications stratégiques dans des infrastructures de cloud public multiples.

Gad Elkin a intégré F5 en 2005 pour développer la présence commerciale de l’entreprise en Israël. Il a ensuite pris en charge les activités de F5 en Israël, en Turquie et en Grèce. Il était jusqu’à présent directeur des ventes pour le service Sécurité dans la zone EMEA. Avant de rejoindre F5, Gad Elkin avait occupé des postes de direction axés sur la sécurité en Israël dans des startups telles que Kavado et Xpert Integrated Systems.