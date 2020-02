Bouygues Telecom enregistre pour son exercice 2019 un chiffre d’affaires de 6,06 milliards d’euros, en croissance de 13% et de 12% à périmètre et change constants sur un an. Ce résultat inclut un chiffre d’affaires services en croissance de 8 % comparé à 2018, à 4,6 milliards d’euros. Ce chiffre reflète la croissance du mobile qui gagne 653.000 abonnés pour atteindre 11,5 millions de clients et du fixe, qui totalise 3,9 millions de clients parmi lesquels 427.000 nouveaux abonnés fibre. Il bénéficie également de la croissance du revenu moyen par abonné (que Bouygues appelle ABPU ou Average Billing Per User). Pour la première fois depuis 2011, l’ABPU mobile augmente au quatrième trimestre 2019 sur un an de 0,5 euros pour s’établir à 19,7 euros par mois. L’ABPU fixe progresse quant à lui de 1,1 euro à 27,0 euros sur l’année.

En progression de 147 millions sur un an, l’EBITDA après loyer (un mode de calcul particulier à Bouygues ) atteint 1,41 milliard d’euros en 2019. La marge d’EBITDA après loyer s’établit à 30,7%, en hausse de 1 point par rapport à 2018.

Malgré le dynamisme de l’activité, la bénéfice net recule de 22,7% à 343 millions d’euros. Ce recul s’explique par de moindres plus-values de cession d’antennes (63 millions d’euros en 2019 contre 250 millions d’euros en 2018) et par un produit non courant de 110 millions d’euros comptabilisé en 2018.

Bouygues Telecom annonce au 31 décembre 2019 une couverture de 99% de la population en 4G avec un parc de 21.000 sites mobiles, un parc qui devrait selon l’opérateur compter plus de 28.000 sites fin 2023. Dans le fixe, Bouygues revendique près de 12 millions de prises FTTH commercialisées fin 2019 et a relevé à 22 millions son objectif de prises FTTH actives à fin 2022 (contre 20 millions précédemment).