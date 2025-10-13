Eurêka Solutions, éditeur de solutions ERP de nouvelle génération, annonce une nouvelle croissance de son chiffre d’affaires en progression de 7 % par rapport à son dernier exercice. Ce dernier s’élève désormais à plus de 4,5 millions d’euros.

Depuis plus de 30 ans, Eurêka Solutions, éditeur et intégrateur d’Eurêka ERP, apporte aux PME/PMI et ETI des solutions pertinentes et opérationnelles. Le progiciel Eurêka ERP, ainsi que les solutions annexes, répondent aux besoins majeurs des entreprises en tirant profit des technologies les plus modernes et de plateformes technologiques multiples.

Au regard de ces éléments et des nombreux investissements réalisés chaque année pour faire évoluer son offre en intégrant des innovations de pointe (IA, cybersécurité, etc.), Eurêka Solutions a su une nouvelle fois se démarquer et accroitre son avantage concurrentiel. Cela s’est traduit notamment par une extension des déploiements réalisés chez ses clients, mais également par le gain de nombreux marchés au sein de ses différentes agences (régions est et ouest).

Fort de ces éléments, l’éditeur compte poursuivre sa croissance grâce aux nombreux investissements en cours qui vont lui permettre de renforcer son attractivité sur un marché où peu d’acteurs font évoluer leurs offres à un rythme soutenu. Dans ce contexte, Eurêka Solutions prévoit de continuer à faire grandir ses équipes et à recruter des talents pour mener à bien sa stratégie de croissance.

Sergio FICARA, Président d’Eurêka Solutions « Nous sommes fiers de poursuivre notre solide développement et de nous positionner comme un partenaire clé auprès de nos clients. Notre solution ERP est un maillon essentiel leur permettant de fluidifier leurs opérations et de gagner en compétitivité. Nous comptons poursuivre notre croissance grâce aux différents projets en cours et devrions rapidement nous positionner comme la référence des éditeurs souverains de solutions ERP à destination des PME et ETI exerçant notamment dans les secteurs du négoce et de l’industrie. »