Les revendeurs souhaitent renforcer leurs capacités en matière de cloud mais reconnaissent un manque de compétences techniques pour répondre aux besoins des clients, pointe un nouveau rapport de Westcon-Comstor.

Le VAD a interrogé près de 900 partenaires dans huit pays pour son étude Mastering The Maze (maitriser le labyrinthe) et a constaté que 68% des répondants en France considèrent le développement d’une activité cloud comme une priorité. Ils sont aussi 67% à déclarer que leurs clients recherchent des compétences spécialisées dans le domaine du cloud.

À l’ère du cloud hybride, les partenaires de distribution sont attendus pour démêler la complexité des programmes des fournisseurs et des modèles de tarification. Ils doivent aussi pallier le manque d’expertise interne, en apportant des compétences pointues sur des domaines critiques, tels que la sécurité des services cloud.

Les partenaires français se montrent parmi les plus confiants quant à leur capacité à répondre à ces demandes. Seulement 35 % des répondants citent le manque de compétences techniques comme un défi, contre une moyenne internationale de 43 %.

Mais ils sont aussi conscients de la difficulté de la tâche. Lorsqu’ils conseillent leurs clients sur l’optimisation des coûts du cloud, 67% considèrent que l’exploitation optimale des programmes des fournisseurs de cloud constitue un défi majeur. Ils sont aussi 58% à reconnaitre des difficultés sur la compréhension des modèles de tarification du cloud, indispensable pour apporter une estimation précise des coûts.

Sans surprise donc, près de la moitié des répondants (46%) de l’étude mettent en avant la formation et le développement des compétences comme un levier clé pour les distributeurs afin d’accompagner la montée en puissance de leurs capacités cloud.

« Les partenaires du monde entier sont à des stades différents de leur parcours dans le cloud, mais ils ont en commun le désir d’étendre leurs capacités dans ce domaine et de répondre aux besoins de leurs clients », commente David Grant, PDG de Westcon-Comstor. « Il incombe aux distributeurs de soutenir, d’habiliter et d’autonomiser les partenaires dans la poursuite de ces objectifs en exploitant et en déployant leur propre expertise en matière de cloud ».