Experteam, société de conseil IT et spécialiste des environnements Microsoft, répond avec succès aux attentes d’Eramet en l’accompagnant dans la mise en œuvre d’Autopilot, une solution de nouvelle génération lui permettant de moderniser et de simplifier la gestion, la configuration et le paramétrage des postes de travail de ses équipes.

Eramet est un groupe minier français ayant un effectif de 12 590 salariés répartis sur 47 sites dans 20 pays avec une présence sur les 5 continents. Dans le cadre de son activité, ce leader international de la valorisation des métaux de la transition énergétique, exploite des mines dans le monde entier sur des sites où les réseaux et la connectivité sont souvent peu développés. Dès lors, la gestion et la configuration des postes de travail se positionnent comme des sujets complexes. Eramet s’est donc lancé dans un projet de fond pour gérer au mieux cet aspect et industrialiser cette démarche dans un contexte de développement international.

Accompagner la transformation digitale des métiers d’Eramet

Après étude des offres du marché, Eramet s’est appuyée sur le savoir-faire avancé d’Experteam pour mettre en œuvre la solution Autopilot afin de répondre à différents enjeux : gérer les nouveaux postes avec un processus et des outillages uniques ou encore permettre un usage unifié des applications métiers sur tous les devices..

Un pilotage global du projet réalisé par les équipes d’Expertam

Après une étude approfondie du parc informatique et des besoins de chaque utilisateur et de chaque métier, Autopilot a été paramétré et mis en place par les équipes Experteam. Grâce au déploiement de la solution, les utilisateurs finaux d’Eramet ont désormais la possibilité d’installer en autonomie leurs PC, où qu’ils se trouvent, en environ une heure. En offrant une autonomie accrue aux employés et en éliminant le temps passé par les équipes IT à gérer manuellement des configurations complexes telles que les masters, cette approche zero touch a permis à la DSI de gagner en productivité pour mieux se concentrer sur l’accompagnement de ses utilisateurs avec une assistance personnalisée et continue. En faisant le choix d’une gestion moderne de ses postes de travail (Modern Management), le groupe industriel français a donc bénéficié de gains considérables en termes de qualité de service tout en améliorant la sécurité son SI, dans un contexte où l’entreprise continue de repousser les limites de ses frontières physiques.

Seynabou FAL, Senior IT Coordinator chez Eramet Sénégal témoigne : « Pour la mise en place du co-management, le changement a été transparent. Les utilisateurs ne se plaignent plus de perte de données lorsqu’ils rencontrent des incidents avec leurs postes de travail (vol, perte, destruction). La synchronisation de leurs paramètres personnels nous fait gagner beaucoup de temps en cas de changement de poste. Les utilisateurs étant très fréquemment en déplacement, les mises à jour sont effectuées même s’ils ne sont pas sur place, ce qui renforce la sécurité des ordinateurs. »

Laurent Gameiro, CTO du groupe Eramet conclue : « La solution Autopilot nous a permis de renforcer notre cybersécurité. Nous pouvons notamment nous appuyer sur une console unique pour gérer tous les devices d’un utilisateur ou encore réduire le nombre de postes de travail non standards qui se connectent au système d’information. »