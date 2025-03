Equinix et les Plombiers du Numérique s’associent pour préparer la prochaine génération de Techniciens Maintenance Datacenters. Pour l’école d’insertion professionnelle, spécialisée dans la formation de jeunes éloignés de l’emploi aux métiers du numérique, c’est l’opportunité de lancer sa première formation qualifiante.

D’une durée de 19 mois, la formation de Techniciens Maintenance Datacenters comprend une préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) et un contrat d’alternance avec les équipes des entreprises partenaires. Le cursus inclut des formations sur les infrastructures électriques et climatiques, la sécurité incendie et les systèmes de gestion technique des bâtiments.

La première promotion accueille 12 apprenants pour décrocher la certification de Technicien de maintenance CVC (Climatisation, Ventilation et Chauffage).

Originalité de cette formation, elle est dispensée dans un lieu d’apprentissage nommé « Le LABO », un datacentre miniature de 100 m², spécialement conçu par Equinix et ses partenaires technologiques pour permettre aux étudiants de bénéficier d’un apprentissage en immersion. Situé sur le site PA2 à Saint-Denis, le LABO a été inauguré cette semaine (photo).

« Le recrutement et la formation des équipes d’exploitation ont toujours été des enjeux majeurs pour notre industrie et vont continuer à l’être. La création du LABO, lieu d’apprentissage par excellence au sein de nos infrastructures, contribuera à accompagner la croissance de la filière », commente dans un communiqué Nicolas Buono, Directeur des Opérations d’Equinix France.

L’ambition du programme est de se développer sur d’autres sites notamment à l’Est de Paris, au Sud de l’Île-de-France et à Marseille. Equinix s’engage par ailleurs à intégrer plusieurs apprentis par promotion, dès la première année, et à offrir une expérience terrain dans ses infrastructures, grâce au LABO et à ses experts.

« Ce projet de formation professionnelle répond aux besoins d’émancipation des jeunes, tout comme il pallie aux besoins de compétences d’une des filières les plus dynamiques de l’économie française. Nous nourrissons de grandes ambitions dans le développement de ce dispositif au niveau national, grâce au réseau de l’AFPA [Association pour la formation professionnelle des adultes] qui permettra une duplication du projet très rapide », déclare Florian du Boÿs, Directeur Général Impala Avenir et initiateur du programme des Plombiers du Numérique.