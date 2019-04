Le marché mondial des services de Cloud public devrait encore progresser de 17,5% en 2019, passant de 182,4 milliards de dollars à 214 milliards de dollars, selon Gartner. Le segment le plus important de ce marché reste de loin le SaaS, qui devrait atteindre 94,8 milliards de dollars (+18,5%). Mais le segment le plus dynamique est le IaaS, qui devrait progresser de 27,5% à 38,9 milliards de dollars.

Prévisions des revenus des services de Cloud public dans le monde (milliards de dollars américains)

« Les services cloud bouleversent l’industrie, explique dans un communiqué Sid Nag , vice-président de la recherche de Gartner. Chez Gartner, nous ne connaissons aujourd’hui aucun fournisseur ou fournisseur de services dont les offres et la croissance du chiffre d’affaires ne sont pas influencés par l’adoption croissante de stratégies de cloud computing ».

Et le phénomène ne devrait pas ralentir. D’ici à 2022, le marché devrait continuer à croitre rapidement pour atteindre 331,2 milliards de dollars, soit une croissance trois supérieure à celle de l’ensemble des services informatiques.

Gartner ajoute également que, selon ses derniers sondages, plus du tiers des entreprises considèrent les investissements dans le cloud comme une de leurs trois principales priorités en matière d’investissement. Gartner prévoit que d’ici fin 2019, plus de 30% des nouveaux investissements logiciels des fournisseurs de technologies passeront du cloud-first au cloud-only. Cela signifie que la consommation de logiciels sous licence continuera de chuter, tandis que les modèles de consommation de cloud en mode SaaS et par abonnement continueront de progresser.