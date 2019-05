L’arrêté des comptes d’Horizontal Software au 31 décembre 2018, publié le 24 avril et dont nous étions faits l’écho a été révisé. C’est ce que nous indique le groupe dans un communiqué. On y apprend qu’à la suite « d’un événement intervenu postérieurement » a cet arrêté, qui s’inscrit dans le cadre d’un litige contractuel avec le fonds European High Growth Opportunities relatif au contrat d’Océane conclu le 27 juillet 2018, la signature des rapports de certification par le commissaire aux comptes a été décalée. Ce contrat pour un montant de 2 millions avait été suspendu à l’issue du tirage des deux premières tranches pour un montant de 900.000 euros. Le fonds European High Growth Opportunities conteste cette suspension et demande le remboursement des sommes déjà versées dans une procédure de saisie conservatoire sur certains comptes du groupe, lequel a enclenché une procédure pour lever cette saisie conservatoire.

Les comptes ont définitivement été arrêtés le 6 mai en y incorporant un ajout. « Au regard de ce qui précède, des accords obtenus et en cours de signature, ainsi que de ses prévisions de croissance de chiffre d’affaires et de ses prévisions de trésorerie, le groupe estime être en mesure de faire face à ses engagements à un horizon de 12 mois à compter de la date de clôture des présents comptes. Si la signature des accords en cours, ainsi que ses prévisions actuelles de chiffre d’affaires ou de trésorerie ne se réalisaient pas ou se décalaient, ou si le groupe voulait accélérer son développement notamment par de la croissance externe, il pourrait ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et de régler ses dettes dans le cadre normal de ses activités et avoir besoin de financements complémentaires », peut-on lire. Hormis ces éléments, il n’y a pas d’autres modifications apportées aux comptes précédemment arrêtés.

Pour mémoire, le groupe a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 5,302 millions d’euros, en progression de 22 % comparé à 2017, atteignant ainsi l’objectif fixé par la direction. Sous l’effet de l’intégration de Formaeva, de la perte du statut de jeune entreprise innovante et de provisions concernant un litige avec les Hôpitaux Universitaires de Genève, le résultat net ressort à – 5,515 millions contre – 4 605 millions au 31 décembre 2017. Hors éléments non récurrents, il aurait été de -4,573 millions, en très légère amélioration par rapport à 2017. Cette perte impacte les capitaux propres qui ressortent à -4,196 millions d’euros.

Les prises de commande en hausse de 109% au premier trimestre et les mesures d’économie prises sont de nature à améliorer le chiffre d’affaires et l’Ebitda estime Horizontal Software.