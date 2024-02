Trend Micro renforce l’organisation de son réseau de distribution en France en nommant Emmanuel Launay au poste de Head of Channel France. Il reportera directement à Patrick Berdugo, Senior Sales Country Director France chez Trend Micro.

Dans ses nouvelles fonctions, Emmanuel Launay pourra poursuivre la stratégie de l’éditeur visant à renforcer l’expertise interne du channel et les nouvelles compétences autour de la plateforme de détection des menaces Vision One.

Sa principale mission sera d’assurer le business développement et les alliances stratégiques au niveau national. Il aura également la charge de présenter les évolutions du programme Partenaires, qui vise à aider l’écosystème de distribution à proposer une offre de cybersécurité complète, notamment autour de la plateforme XDR.

Diplômé de Centrale Supelec, Emmanuel Launay a débuté sa carrière comme responsable commercial Grands Comptes chez Cegelec avec d’occuper différents postes de direction chez Matra Nortel, 3Com et HP France.

Il a rejoint Trend Micro en 2017 et occupé successivement les postes de Cyber Security Regional Account Manager pour la région Sud-Ouest et de Major Account Manager dans les secteurs aérospatial, services et industrie. Il occupait depuis 2022 le poste de Sales Manager dédié aux Grands Comptes.