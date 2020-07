Econocom publie ses résultats estimés du premier semestre. Le chiffre d’affaires recule de 12,5% à 1,24 milliard d’euros. En revanche, le résultat opérationnel courant devrait avoisiner les 43 millions d’euros, contre 38,5 millions d’euros au premier semestre 2019, soit une croissance de près de 12% en un an. La dette nette comptable s’améliore très nettement et passe de 405 millions au 30 juin 2019 à 322 millions d’euros. Ces résultats correspondent aux prévisions annoncées le 30 juin.

Le groupe ne communique pas ses résultats du deuxième trimestre mais indique que la réduction du chiffre d’affaires liée aux effets de la crise sanitaire et entamée à partir de mars 2020 ne s’est pas amplifiée au cours de la période. Par ailleurs l’accélération de son plan de réduction de coûts démarré début 2019, et qui vise à économiser 96,5 millions d’euros par rapport à 2018, lui a permis d’amortir les effets négatifs de la baisse d’activité et de réduire ses charges de structure.

Enfin les différentes cessions finalisées au cours des derniers trimestres (dont celle de Rayonnance) ont conduit à baisser significativement le montant des goodwills par rapport à la clôture du 30 juin 2019.

Econocom présentera ses comptes semestriels définitifs le 29 juillet prochain après clôture de la bourse. La mise à jour de la stratégie du groupe et les guidances des résultats opérationnels courants 2020 et 2021 seront plus amplement développées lors d’une réunion d’information prévue le 10 Septembre prochain.