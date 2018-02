Econocom a rassuré les marchés hier soir en publiant un résultat net de 86,4 millions d’euros, en hausse de 159% par rapport aux 33 M€ de 2016. À l’époque le résultat net avait été impacté par une charge non monétaire de 38 M€ liée à l’justement de la valeur de l’Ornane (obligation remboursable en numéraire et en actions nouvelles et existantes) pour tenir compte de la hausse du cours de bourse. Hors éléments non récurrents et effets d’amortissement, le bénéfice net s’affiche en hausse de 13,8% à 94,5 millions d’euros. Le taux de marge net s’établit à 2.9%.

Le résultat opérationnel courant s’affiche à 154,4 millions d’euros (+10,1%) conformément aux objectifs de son plan stratégique Mutation 2017 lancé en 2013 qui prévoyait un doublement du résultat opérationnel courant, à 150 millions en 2017. Le taux de marge opérationnelle s’établit à 5,2%.

Econocom avait annoncé il y a un mois que son chiffre d’affaires 2017 avait atteint 2,98 milliards d’euros, soit une hausse de 17,5% par rapport à l’exercice précédent, dont 11,2% d’organique. Là encore, Econocom est parvenu à atteindre l’objectif de son plan quinquénal de 3 milliards d’euros de chiffres d’affaires pour l’exercice 2017 (contre 1,54 milliards en 2012). La France représente environ 50% de ce chiffre d’affaires.

Dans le cadre de son nouveau plan stratégique e for excellence, Econocom s’est fixé pour objectif d’atteindre 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022, soit un peu plus de 7% de croissance par an en moyenne, et de doubler encore son résultat opérationnel courant à 300 millions d’euros. Le groupe précise que l’exercice 2018 sera « dédié à la mise en place de la nouvelle stratégie avec notamment d’importants investissements pour faire évoluer l’organisation et les offres ». Des investissements dans la continuité de ceux déjà consentis sur l’exercice 2017.