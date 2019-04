Champion de l’ITSM (gestion des services informatiques) en France, le français EasyVista vient de publier des résultats particulièrement satisfaisants pour son exercice 2018 clos fin décembre. La croissance de son chiffre d’affaires (37,4 M€), déjà soutenue depuis plusieurs années, s’est encore accélérée pour atteindre +30%. Quant à sa profitabilité nette, elle est revenue dans le vert (2,29 M€) après trois années dans le rouge.

Plusieurs facteurs ont contribué à cette accélération de la croissance. EasyVista profite d’abord de la simplicité de mise en œuvre et d’utilisation de ses solutions. « Notre approche codeless, qui permet de tout paramétrer à la souris, est un gros différenciateur, estime Cédric Cibot-Voisin, directeur général France de l’éditeur. Cela accélère les déploiements et facilite l’adoption par les utilisateurs.

Cela facilite également les évolutions, notamment pour répondre aux problématiques de transformation du département informatique mais aussi à celles des métiers. Car de plus en plus, les autres services de l’entreprise (services généraux, ressources humaines, finances, commerce, juridique…) ressentent le besoin de mettre en place des portails à l’usage des collaborateurs pour les informer, automatiser des processus, etc. EasyVista permet de configurer rapidement ces portails, ce qui en fait le point d’entrée unique pour accéder à tous les services de l’entreprise.

Cette agilité est un atout déterminant à l’heure où de nombreuses entreprises déjà équipées d’une solution ITSM d’ancienne génération songent à s’en séparer pour réduire leurs coûts de maintenance, selon Cédric Cibot-Voisin.

Autre facteur de croissance, la montée en puissance de l’indirect. Pour accompagner ses prospects dans leurs projets ITSM, aider ses clients à faire évoluer leur logiciel, leur apporter des conseils en organisation, EasyVista a recruté et formé plusieurs partenaires de premier plan au cours des deux dernières années : Econocom, Spie, Proservia, GFI… Des partenaires qui se sont ajoutés à ses partenaires historiques que sont Infodis, Itamsys, Helpline, Deodis… Pour les fidéliser, l’éditeur a mis en place un véritable programme partenaires associant formations commerciales et techniques, certifications, accès aux produits, fonds marketing, une newsletter mensuelle et un dispositif d’incubation de consultants.

EasyVista propose en effet à ses partenaires d’accueillir en immersion totale des collaborateurs de ses partenaires pendant 9 à 12 mois, afin qu’ils s’imprègnent de l’expertise de ses équipes. L’éditeur accueille ainsi 6 à 8 collaborateurs de ses partenaires chaque année.

Cette politique porte d’ores et déjà ses fruits : EasyVista tire désormais 30% de ses revenus en France de son réseau de partenaires contre moins de 20% il y a deux ans.