EasyVista a fait l’acquisition de Goverlan un éditeur floridien à l’origine de Reach, un logiciel d’accès à distance pour les fonctions support et gestion des systèmes IT. Goverlan propose également des solutions d’automatisation des processus. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Cette acquisition, financée par le fonds BlackRock’s European Middle Market Private Debt, vise à renforcer la position d’EasyVista sur le marché de l’ITSM, ainsi qu’à enrichir son offre. Basé à Miami, Goverlan revendique des clients dans plus de 110 pays et 17 secteurs d’activité.

« Dans le cadre de notre plan stratégique 2025, nous poursuivons notre croissance sur le marché européen et nord-américain, en proposant une offre produits élargie tout en maintenant et continuant à développer les relations avec nos clients existants », explique Sylvain Gauthier, PDG et co-fondateur d’EasyVista. « L’acquisition de Goverlan est une précieuse contribution pour atteindre ces objectifs : développer nos activités en Amérique du Nord et proposer à l’ensemble de nos clients une approche plus proactive, mais aussi prédictive, de l’ITSM, grâce à de nouvelles fonctionnalités basées sur le Self-Heal. En effet, grâce à l‘acquisition de Goverlan nous sommes désormais en mesure d’offrir cette nouvelle technologie d’auto-assistance (Self-Heal), qui va bien au-delà du simple Self-Service. Grâce au Self-Heal, nous proposons aux DSI d’automatiser la résolution des problèmes utilisateurs avec le minimum d’intervention de leurs équipes de support. Cette acquisition contribue à doubler notre base clients existante par l’ajout des 1.600 clients de Goverlan. »

« La technologie de Goverlan, permettant l’automatisation des tâches en arrière-plan et la prise de contrôle à distance, intégrée aux solutions EasyVista Service Manager et Self Help permettra aux agents du support informatique d’avoir une vision à 360° de la chaîne de services, de l’infrastructure aux terminaux utilisateurs », commente de son côté le CEO de Goverlan, Pascal Bergeot.

EasyVista, qui figure depuis 9 années consécutives dans le classement des éditeurs de solutions ITSM du Magic Quadrant de Gartner, entend doubler son chiffre d’affaires dans le cadre de son plan stratégique 2025. Afin de compléter la gamme de produits, le groupe a prévu des investissements en termes de R&D ainsi que de nouvelles acquisitions. D’autres opérations seraient d’ores et déjà à l’étude, en France comme aux États-Unis, avec le soutien de BlackRock.