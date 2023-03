La société de conseil et d’expertise parisienne spécialisée en protection des données et en cybersécurité étend son offre à la gestion des conteneurs et au stockage persistant en signant des partenariats stratégiques avec l’éditeur spécialisé dans les conteneurs en tant que service Mirantis, la référence en matière de stockage persistant pour conteneurs Portworx, et l’éditeur de la solution de sécurisation et de supervision de conteneurs Sysdig.

« Ce qu’on apporte aux clients en termes de protection de données et de cybersécurité pour leurs environnements sur site, on souhaite l’étendre à leurs environnements cloud », justifie Caroline Desmarquest, co-fondatrice de Duonyx. La société est un partenaire de premier plan de Pure Storage et de Rubrik. Elle est aussi très proche d’éditeurs tels que Veritas, Nutanix, Broadcom (ex-Symantec), CrowdStrike, Gatewatcher et Tanium.

Duonyx a démarré son partenariat avec Mirantis et Portworx il y a environ un an. La société a déjà signé ses premières références sur ces deux marques. Le partenariat avec Sysdig a été initié au cours du deuxième semestre 2022. La société de vise le plus haut niveau de certification sur ces trois technologies. Elle vient également de signer un partenariat avec le spécialiste du SASE (Secure Access Service Edge ou services d’accès à distance sécurisés) Cato Networks

Créée en 2014, la société adresse une clientèle de grands comptes à qui elle fournit des prestations de conseil, de revente et d’intégration. En 2022, elle a enregistré une croissance de plus de près de 30% de ses revenus, à 25 M€.

Une croissance comprenant un part de croissance externe, Duonyx ayant pris le contrôle de la société de conseil en cybersécurité Square IT Consulting à la fin de l’été. Une opération qui lui rapporté 1 M€ de chiffre d’affaires supplémentaire et surtout 10 salariés supplémentaires, portant son effectif à 20 personnes (25 aujourd’hui).

Sur l’exercice en cours, Duonyx espère réitérer une croissance proche de celle enregistrée en 2022 et approcher les 30 M€ de chiffre d’affaires. Elle mise pour cela sur l’extension de son empreinte sur ses clients historiques, et le recrutement de nouveaux clients grâce à ses nouveaux partenariats stratégiques. Quatre recrutements sont également en cours pour compléter l’effectif : deux postes de consultants/experts en Devops/Kubernetes et cybersécurité, un responsable technique et un commercial.