A l’occasion de son passage sur le plateau de Channelnews, Christian Hoareau, directeur des opérations France pour Cradlepoint a présenté la stratégie pour la société.

Rachetée en novembre 2020 par Ericsson, Cradlepoint apporte la puissance du 4G LTE et de la 5G avec des solutions edge sans fil gérées dans le cloud, simples et sécurisées, bénéficiant d’une agilité et d’une couverture réseau inégalées.

Avec Cradlepoint, les entreprises et les organismes du secteur public peuvent construire le meilleur réseau là où ils en ont besoin ; en connectant appareils IoT, véhicules, kiosques, sites commerciaux temporaires et bureaux distants.

Côté sécurité, Cradlepoint assure présenter toutes les garanties. « Nous avons intégré toutes les briques possibles », souligne Christian Hoareau.

Vidéo réalisée en partenariat avec la société Cradlepoint