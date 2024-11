Le fournisseur californien de stockage cloud et de partage de documents va licencier 20% de son personnel, soit 528 personnes. Son fondateur et PDG, Drew Houston (cf. photo), dit vouloir faire des coupes là où Dropbox a trop investi, en privilégiant une structure « plus plate et efficace ». Dropbox a souffert de la pression des plateformes concurrentes, telles que Google Drive ou OneDrive.

L’an dernier, l’entreprise a déjà licencié 16% de ses effectifs. Au total, près d’un tiers du personnel a été remercié depuis avril 2023.

Au deuxième trimestre 2024, le nombre d’utilisateurs payants de Dropbox a atteint 18,22 millions, contre 18,04 millions à la même période l’année dernière. Son chiffre d’affaires a augmenté de 1,9% en glissement annuel et son bénéfice net de 12% en glissement annuel, à 194 millions de dollars. L’entreprise s’attend à réaliser un chiffre d’affaires de 635 à 638 millions de dollars au troisième trimestre 2024.

A présent, Dropbox mise sur l’intelligence artificielle, comme tant d’autres. Elle a sorti Dash for Business, un moteur de recherche universel alimenté par l’IA pour faciliter la recherche de contenus dans diverses applications.