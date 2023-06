Jeudi 25 mai dernier, Valérie Stival et Alexandre Lorey respectivement directrice générale et président de Document Store accueillaient près de 400 clients et partenaires au Palais de Tokyo.

Le cadre prestigieux de ce haut lieu de la création contemporaine, avec en bonus un soleil éclatant, avait visiblement convaincu de nombreux clients de retrouver les équipes de Document Store pour fêter dignement les 25 ans de l’entreprise autour d’un verre et d’un buffet largement pourvu.

La réflexion était également au menu puisque l’écrivain et aventurier Sylvain Tesson était également sur scène pour livrer son témoignage.

Mais au-delà du caractère festif, le principal événement de la soirée c’était l’annonce du changement d’identité de l’entreprise qui a été dévoilé à cette occasion. Document Store s’efface désormais au profit d’Yneia.

Comme le rappelait Alexandre Lorey dans une interview sur sa chaîne YouTube « À la création de l’entreprise, 98 % de l’effectif était de profil commercial contre 30 % aujourd’hui ». Le rachat en 2019 de la société AbilDoc a largement contribué a cette évolution et de fait l’identité originelle, Document Store, n’était plus forcément aligné avec le positionnement de l’entreprise en 2023.

Aussi pour témoigner de cette évolution, l’équipe dirigeante a décidé de faire évoluer son identité.

Pour la recherche et la mise en place d’une nouvelle identité, la société a mis en place une démarche structurée et s’est fait accompagner de professionnels reconnus du rebbranding.

La nouvelle marque, Yneia, reflète à la fois l’héritage Document Store (une clientèle parisienne premium, des collaborateurs actuels et anciens fidèles, les partenaires) et la transformation de Document Store après 25 ans d’évolution. Cette marque, qui se veut élégante, à vocation à transmettre également les valeurs que l’entreprise veut mettre en avant notamment la responsabilité sociale et environnementale.