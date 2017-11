L’ESN spécialisée dans la gestion du cycle de vie des terminaux et des objets connectés Digitim renforce son équipe et annonce l’arrivée de Jean-Manuel Bote au poste de directeur des opérations clients et de directeur associé.

Dans le cadre de sa mission, il devra notamment définir et animer la nouvelle stratégie à mettre en œuvre pour offrir plus de qualité de service aux clients. Il jouera également un rôle-clé au niveau de l’accompagnement de l’équipe avant-vente, du management des équipes de la conciergerie digitale et de celles en charge de la gestion de projet (responsables de l’expérience client). Enfin, pour fluidifier l’organisation de l’entreprise, il mettra en place et assurera le suivi d’indicateurs de pilotage

Jean-Manuel Bote bénéficie de plus de quinze ans d’expérience professionnelle dans l’industrie des technologies où il a occupé des postes de management à dominante technique et commerciale dans des structures telles que R-Ares SSII, Pressi, Comiris Technologies, Computacenter et dernièrement CHG-Meridian, où il occupait les fonctions de Service Manager France. Jean-Manuel Bote est diplômé de l’ENS Cachan.