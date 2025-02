HP France fait évoluer l’organisation de son channel en nommant Denis Pioletti au poste de directeur commercial du réseau des revendeurs professionnels et Samy Alaoui Hassini au poste de directeur des ventes de la division grand public. Le duo est chargé de déployer la stratégie Channel de HP en France au travers du programme Amplify, favorisant le développement de nouvelles opportunités et la croissance des partenaires.

Denis Pioletti (photo de gauche) a rejoint l’équipe de vente partenaires de HP en 2007. Il a gravi les échelons et occupé des postes de chef de produit au sein de la division grand public et clients finaux, ainsi que responsable des systèmes personnels professionnels. Il officiait depuis trois ans en tant que Channel Manager France. Il est diplômé de l’ICN Business School.

Spécialiste du retail, Samy Alaoui Hassini (photo de droite) a travaillé cinq chez Fnac-Darty, avant de rejoindre Acer en 2018, d’abord comme responsable grands comptes puis comme directeur Retail et enfin comme directeur des ventes pour la France et l’Afrique du Nord. Il est titulaire d’un double master en Management International de l’INSEEC et de SRH Berlin.

Les deux hommes prennent la relève de Roselyne Ludena, qui après plus de trois années passées à la direction des partenaires de HP France, est nommée Global Sales Lead pour la région Sud de l’Europe, Moyen-Orient et Afrique (SEMA).