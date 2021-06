Soutenu par Apax Partners, Destiny affiche toujours l’ambition de devenir le premier opérateur européen de solutions de communications sécurisées dans le cloud pour les PME. Une ambition qui passe par des opérations de croissance externe. L’opérateur belge, qui a déjà réalisé des emplettes en France en rachetant OpenIP en 2019 et l’intégrateur-hébergeur lyonnais IPLine au début de ce mois, annonce deux nouvelles acquisitions stratégiques en Europe qui selon lui « le propulsent instantanément à la première place du marché européen des communications unifiées (UCaaS) ». Il vient en effet de racheter les entreprises suédoises Telepo et Soluno. Les conditions financières de ces opérations ne sont pas dévoilées.

Déjà utilisée au Benelux, la plateforme de Telepo devient la deuxième plateforme UCaaS de Destiny. Elle sera déployée à l’échelle du groupe et utilisée dans le cadre de futurs développements géographiques. Cette opération renforce aussi l’offre de Destiny à destination des grands opérateurs de services. Parallèlement, l’acquisition de Soluno permet au groupe de se renforcer avec un opérateur reconnu dans les pays nordiques. Soluno a été reconnu comme l’un des 20 principaux leaders en matière de croissance et d’innovation industrielle par Frost & Sullivan dans lson rapport 2020 UCaaS Frost Radar.

« Grâce au soutien de notre investisseur Apax Partners depuis 18 mois maintenant, Destiny franchit une nouvelle étape dans son projet de s’approprier l’espace européen des communications dans le Cloud. Nos forces ainsi combinées nous donnent la propriété intellectuelle d’une technologie facile à adopter, à utiliser et à intégrer, d’excellents partenaires, des équipes locales talentueuses et l’ambition d’investir toujours plus dans le développement et l’innovation de notre plateforme UCaaS afin d’être le leader du marché des communications pour les PME, aujourd’hui et demain », commente dans un communiqué le CEO de Destiny, Daan De Wever. « Nos clients sont toujours au cœur de toutes nos décisions. Ce sont les niveaux croissants de services et d’innovation dont ils bénéficieront qui nous ont poussés à franchir cette étape sans précédent. Nous continuerons à développer des services de communications centrés sur l’humain, et nous nous assurerons qu’ils servent les ambitions de nos clients et partenaires sur leurs marchés locaux et dans leurs secteurs spécifiques. »

« Nous sommes en train de créer un champion européen, garant de la qualité, de la sécurité et de la souveraineté, capable d’adresser des milliers de PME européennes quels que soient leurs localisations, leurs activités et leurs besoins. La migration technologique des moyens de communications vers le Cloud est une véritable opportunité et nous sommes désormais armé pour en profiter », ajoute de son côté le Chief Strategy Officer de la société, Laurent Silvestri.

Avec ces deux acquisitions, Destiny comptera plus de 600 salariès dans 6 pays (Belgique, Pays-Bas, France, Suède, Allemagne et Royaume-Uni), et devrait générer un chiffre d’affaires de 170 millions d’euros en 2021.