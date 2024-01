Passation à la tête de la division valeur ajoutée du grossiste TD Synnex France. Depuis le 1er janvier Denis Fouquet a été nommé Directeur Général d’Advanced Solutions France. Il succède à Mathilde Bluteau qui, après 4 ans à ce poste, quittera le groupe le 21 février pour prendre de nouvelles fonctions au sein du groupe Bechtle.

Directement rattaché à Pascal Murciano, Président France & Europe du Sud, le nouveau directeur général a pour mission de déployer la stratégie des offres de la division « AS », désormais organisée autour de quatre grands domaines technologiques : Cloud hybride, Data et applications, Réseaux et télécoms et Sécurité.

Avant ce nouveau poste, Denis Fouquet exerçait depuis 2018 la fonction de VP EMEA Software & Cloud. Il a démarré sa carrière auprès de fabricants IT dont HP. Il a ensuite dirigé un intégrateur puis créé son entreprise De2, rachetée par Avnet TS, dont il dirigera la filiale française puis la région Europe du Sud. Il a rejoint TD Synnex en 2017 suite à son rachat d’Avnet TS.

« C’est un grand plaisir pour moi que de prendre la direction d’Advanced Solutions France. Je rejoins ainsi une équipe reconnue et talentueuse, pourvue d’un portfolio unique en France. Je ne doute pas que mon expérience acquise en Europe dans le Cloud, le software et les services, mon passé avec Avnet TS et d’entrepreneur, puisse servir de catalyseur pour une nouvelle phase de développement et de transformation », commente-t-il dans un communiqué.