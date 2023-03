Dell lance une nouvelle série de solutions de détection et de réponse gérée (MDR) qu’elle compte commercialiser via son réseau de partenaires distributeurs.

« Dell Managed Detection and Response Pro Plus et Dell Product Success Accelerator for Cyber Recovery s’inscrivent dans le cadre d’un renforcement global des offres de Dell en matière de cybersécurité », précise un communiqué de la société de Round Rock, au Texas. « Cette offre vise à combler la pénurie de compétences sur le marché intermédiaire ».

L’offre MDR inclut une évaluation des vulnérabilités sur les terminaux, le réseau et le cloud, ainsi que des correctifs prioritaires. Elle comprend également des simulations d’attaques, des tests de pénétration manuels, de la simulation d’attaques pour repérer les failles de sécurité et de la formation de sensibilisation des employé·e·s à des sujets tels que l’hameçonnage.

Le Product Success Accelerator for Cyber Recovery, également proposé par l’intermédiaire du réseau de distribution, comprend une composante éducative et peut évoluer vers l’élaboration d’un cahier des charges opérationnel ainsi que d’un plan de réussite basé sur des indicateurs de performance. Dans le cadre de ce programme, Dell dit pouvoir assurer l’organisation d’une conversation avec un·e expert·e dans les deux heures suivant une violation pour discuter de la planification de la réponse (Proactive Incident Response Care).

« Nos partenaires de distribution jouent un rôle crucial dans la vente de nos services MDR Pro Plus », assure Dell auprès de notre confrère de CRN.