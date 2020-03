Dans une interview accordée à CRN, Michael Dell a expliqué qu’en 35 ans de carrière il n’avait jamais vu un tel impact dans l’industrie IT que celui provoqué par la pandémie de coronavirus. Le patron de Dell a expliqué que sa société était « bien préparée » à une augmentation spectaculaire de la demande de PC et d’ordinateurs portables, de plus en plus d’employés étant obligés de travailler à domicile dans un avenir prévisible.

« Notre chaîne d’approvisionnement est relativement en bon état, en particulier dans le domaine des ordinateurs portables, un endroit où nous constatons des pénuries en raison du travail à domicile », a-t-il déclaré. « Nous aidons activement nos clients et partenaires avec des solutions, pas seulement avec des produits. Parce que ce n’est pas aussi simple que « D’accord, voici ton ordinateur, va travailler à la maison ». Il y a beaucoup plus à faire pour amener les équipes à collaborer, à être productives, à partager des informations et à recréer les communications et la collaboration indirect(e)s qui se produisent lorsque les gens sont physiquement ensemble. »

Bien que les solutions de télétravail deviennent essentielles pour les entreprises en raison de l’épidémie de coronavirus en cours, IDC a abaissé la semaine dernière ses prévisions concernant les dépenses IT en 2020. S’attendant à un « ralentissement important » des ventes de matériel ainsi que des dépenses en matière de logiciels et de services, le cabinet d’analyse a ramené ses prévisions de croissance de 5% à 1% sur un an.

Le coronavirus a considérablement affecté le monde de l’IT à cause de la pénurie de composants, de la chute des marchés boursiers et de la baisse des ventes des fournisseurs, sans parler de l’annulation des grandes manifestations du secteur à travers le monde. Dell s’est ainsi vu contraint de remplacer son Dell Technologies World prévu à Las Vegas contre un événement virtuel. Comme le rappellent nos confrères, plus de 14.000 personnes ont assisté au Dell Technologies World l’an dernier. En revanche, Michael Dell assure qu’il n’y aura aucun changement concernant les annonces majeures de nouveaux produits et la stratégie en cours lors de l’événement, qui se déroulera du 4 au 7 mai.