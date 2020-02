Dell Technologies a dévoilé à l’occasion du 2020 Global Partner Kickoff une multitude de nouvelles incitations, outils et remises dans le cadre de son programme partenaires, rapporte CRN. « Les opportunités sont énormes, notre dynamique est forte et nos partenariats sont plus solides que jamais. C’est le bon moment pour aider les clients à faire de leurs données un de leurs actifs les plus précieux… À l’aube de 2020, notre engagement envers vous reste ferme et constant », a déclaré aux partenaires Joyce Mullen, directrice du channel mondial.

Côté outils, le constructeur texan va lancer cette année Solution Configurator, une plateforme de devis intégrée pour les offres de stockage, les serveurs et les solutions réseaux. Le but recherché est d’offrir de meilleurs prix aux partenaires enregistrant leurs deals.

Autre changement important, de nouveaux clients cibles pour les offres de serveurs s’ajouteront aux comptes stockage actuels dans le Partner Preferred Program. « Lorsque vous recevrez une approbation d’enregistrement pour des ventes de serveurs ou de stockage concernant un compte Partner Preferred, vous recevrez une plus forte remise », a indiqué Darren Sullivan, senior vice- président, Global Partner Strategy, Programs and Operations. Il a a également promis pour l’ensemble des partenaires, l’abandon des objectifs trimestriels et un accroissement de l’automatisation des programmes afin « de rendre les revenus trimestriels plus faciles à anticiper et de réduire les ajustements en fin de trimestre ».

Côté remises, la structure va être réduite à trois secteurs d’activité au lieu des sept actuels : client, service et stockage. Des multiplicateurs de remises de base seront toutefois introduits pour les produits ciblés. Dell Technologies souhaite par ailleurs mettre l’accent sur les solutions hyperconvergées. Les fournisseurs de services possédant la compétence CSP Dell Technologies Cloud verront ainsi leurs remises frontales doublées en cas de vente d’équipements VxRail.

Autre changement concernant le Cloud Service Provider Program, Dell accordera une prime aux forces de vente interne pour les affaires réalisées avec les partenaires autorisés. « Cela devrait accroître l’engagement de nos vendeurs avec les partenaires… Je veux voir 50% des équipes commerciales de Dell Technologies tirer parti de ce que les partenaires ont à offrir », a déclaré Jay Snyder, senior vice-président Global Alliances. Les fournisseurs de services cloud opérant sur les marchés plus petits verront quant à eux leurs objectifs de chiffre d’affaires calculés sur une base régionale et non plus mondiale. « Nous avons reconnu que des exigences globales en matière de chiffre d’affaires de revenus mondial ne peuvent pas fonctionner dans tous les pays », a expliqué Jay Snyder.

Les CSP applaudiront à une autre mesure forte prise par Dell. Le constructeur n’exigera plus de leur part un rapport mensuel sur l’état de leurs ventes mais fera le travail à leur place. Il leur suffira alors de vérifier l’exactitude des informations.